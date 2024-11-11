Сообщается, что вопрос о сохранении Абены в составе команды или о расставании с ним будет решаться в декабре на собрании московского клуба. Главный тренер "Спартака" Деян Станкович сомневается в необходимости досрочного расторжения контракта с футболистом и хотел бы его оставить до конца текущего сезона.
В то же время вероятность ухода суринамца из команды возрастёт, если зимой клуб сумеет приобрести российского центрального защитника.
Абена является игроком "Спартака" с августа 2024 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано на срок до 30 июня 2026 года. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermakt, рыночная стоимость игрока составляет 1 млн евро. В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в 9 официальных матчах.
Источник: Metaratings
Metaratings: в "Спартаке" не против досрочно расторгнуть контракт с Абеной. Станкович хотел бы сохранить футболиста
По информации СМИ, в московском "Спартаке" рассматривают вариант досрочного расторжения контракта с центральным защитником Миенти Абеной.