"ЦСКА провел первую половину РПЛ ниже своих возможностей. Опять какой-то кризис в атаке наметился. Надо уже начинать играть в футбол и выигрывать. Чемпионство в этом сезоне? Тут почти уже все решено. ЦСКА мимо титула", - приводит слова Пономарёва "РБ Спорт".
За 15 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский ЦСКА одержал 8 побед, потерпел 4 поражения и 3 раза сыграл вничью (разница мячей 24:10). Тем самым, команда набрала 27 очков и расположилась на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 10 очков. В Кубке России "армейцы" вышли в 1/4 финала Пути РПЛ, где встретились с казанским "Рубином" (после первого матча счёт 0:0).
Пономарёв: почти уже все решено - ЦСКА мимо титула
Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев огценил выступление "армейского" клуба в первом круге РПЛ сезона-2024/25.
Фото: ПФК ЦСКА