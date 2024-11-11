"Руководству "Спартака" надо что-то решать. В первую очередь — им сходить в церковь надо. Стоит определиться, в каком направлении они хотят работать. Когда приглашают спортивного директора из Чемпионшипа — это совсем никуда не годится. Еще Газизова приглашали… У вас понимание в футболе есть? Пусть не плачутся, а то все время плачут. И обижаться ни на кого не надо — возьмите нормальный менеджмент, тогда хорошо все будет у вас", - приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".
10 ноября московский "Спартак" объявил о прекращении по обоюдному согласию сотрудничества со спортивным директором Томашем Амаралом, который занимал указанную должность с декабря 2023 года.
За 15 туров в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/25 красно-белые одержали 8 побед, потерпели 3 поражения и 4 раза сыграли вничью (разница мячей 25:12). Тем самым, команда набрала 28 очков и расположилась на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.
В Кубке России "Спартак" вышел в 1/4 финала Пути РПЛ, где встретился с "Ростовом". После первого матча впереди ростовчане со счётом 1:0.
Андрей Канчельскис рекомендовал руководству "Спартака" сходить в церковь
Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Канчельскис подверг критике руководство московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"