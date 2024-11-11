"Не стал бы говорить, что сейчас разрывается. В летнее трансферное окно, конечно, был интерес. Про этот интерес много говорили и писали. Он был не беспочвенный, но мы рады, что Мирлинд остался с нами и будет дальше приносить пользу. Что касается зимы, конечно, хотелось бы, чтобы игрок такого уровня и класса продолжал играть у нас. Но мы не знаем, что будет завтра", - приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".
Мирлинд Даку является игроком казанского "Рубина" с июля 2023 года, когда его за 1,2 млн евро выкупили у хорватского клуба "Осиек". Его действующее соглашение с татарским клубом рассчитано на срок до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне 26-летний нападающий в общей сложности принял участие в 15 официальных матчах, в которых он забил соперникам 6 голов и отдал партнёрам 4 голевые передачи.
Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока сборной Албании составляет 6 млн евро.
Спортивный директор "Рубина" - об интересе к Даку: не стал бы говорить, что сейчас разрывается
Спортивный директор "Рубина" Константин Дзюба ответил, разрывается ли его телефон от звонков клубов, интересующихся нападающим казанского клуба Мирлиндом Даку.
Фото: ФК "Рубин"