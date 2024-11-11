"Мирлинд не забил два пенальти подряд, и он переживает на этот счет. Он находится в психологической яме", — приводит слова Даку-старшего Sport24.
Первый пенальти Мирлинд Даку не реализовал 6 ноября в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с московским ЦСКА на 89-й минуте - мяч после удара албанского форварда поймал вратарь "армейцев" Тороп. В итоге встреча завершилась вничью 0:0.
Второй пенальти 26-летний нападающий не реализовал 10 ноября в матче 15-го тура РПЛ с "Краснодаром" на 31-й минуте - удар казанцев отбил голкипер "быков" Агкацев. В итоге встреча завершилась вничью 1:1.
Отец Даку заявил, что форвард "Рубина" после двух незабитых пенальти находится в психологической яме
Фехми Даку, отец нападающего "Рубина" Мирлинда Даку, рассказал, в каком состоянии находится его сын после двух подряд незабитых пенальти.
Фото: ФК "Рубин"