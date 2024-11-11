"Вверху "Краснодар" и "Локомотив" составляют серьезную конкуренцию абсолютному чемпиону страны последних шести лет "Зениту". Я также не сбрасываю со счетов "Динамо", "Спартак" и ЦСКА, которые должны включиться в борьбу за медали. Они и на протяжении первого круга держатся неподалеку от лидеров, но для создания серьезной конкуренции эти команды должны показывать более стабильную игру", - приводит слова Газзаева "РИА Новости".
После первого круга в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/25 первое место занимает футбольный клуб "Краснодар", который набрал 37 очков. На одно очков от "быков" отстаёт петербургский "Зенит", который расположился на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. Лидирующую тройку на данный момент замыкает московский "Локомотив", у которого в активе имеется 34 очка.
Четвёртое место в настоящее время занимает московское "Динамо", которое за 15 матчей набрало 30 очков. С 28-ю очками на пятой строчке находится московский "Спартак". Шестым после первого круга идёт московский ЦСКА, который в своём активе имеет 27 очков.
Газзаев: "Динамо", "Спартак" и ЦСКА должны включиться в борьбу за медали РПЛ
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился своим мнением о борьбе в верхней части турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги после первого круга.
Фото: ФК "Спартак"