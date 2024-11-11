"Валерий Карпин поставлен на эту должность и руководит процессом. Другое дело, правильно или неправильно были вызваны игроки, надо было ли их приглашать. Но протестировать это сегодня невозможно, потому что у нашей сборной нет матчей, которые могли бы показать, ошиблись ли тренеры с приглашением того или иного игрока. Да, через национальную сборную проходит большое количество футболистов. Но их негде проверить, у нас ведь нет сильных соперников", - приводит слова Сёмина "РИА Новости".
Очередной учебно-тренировочный сбор национальной команды России под руководством тренерского штаба во главе с Валерием Карпиным запланирован на период с 11 до 19 ноября 2024 года. В его рамках российская сборная 15 ноября в Краснодаре встретится со сборной Брунея (начало товарищеского матча запланировано на 19:00 по московскому времени), а 19 ноября в Волгограде состоится встреча со сборной Сирии (стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по московскому времени).
С февраля 2022 года сборная России отстранена ФИФА и УЕФА от участия в международных соревнованиях, поэтому национальная команда последние 2,5 года проводит только товарищеские матчи. Так, в 2024 году россиянами были обыграны сборные Сербии (4:0), Белоруссии (4:0) и Вьетнама (3:0).
Сёмин: футболистов негде проверить, ведь у сборной России нет сильных соперников
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин поделился своим мнением о выборе футболистов, вызванных в расположение сборной России.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу