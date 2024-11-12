Боккетти: не знать язык при получении паспорта РФ - это неуважение к россиянам

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Бывший защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти дал свой комментарий по поводу получения паспорта РФ легионерами РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Напомним, в прошлом месяце защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос получил российский паспорт и перестал считаться легионером в РПЛ. Также бразилец потенциально может выступать за национальную сборную России.

- Знаете, я никто, чтобы обсуждать тех, кто получил или не получил российский паспорт. Но думаю, что не знать при этом язык — это неуважение. Гражданство - очень серьезная вещь. Но если ты не способен сказать ни слова по-русски...

Опять же, не хочу никого осуждать. Просто высказываю свою точку зрения: это неуважение по отношению к россиянам, - сказал Боккетти.

Боккетти выступал за столичный "Спартак" с 2013 по 2019 год и побеждал с клубом в чемпионате России и Суперкубке страны. Всего на счету бывшего защитника 115 матчей за "Спартак", в которых он забил пять голов. Также футболист провел пять матчей за сборную Италии.

Источник: "Спорт-Экспресс"

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