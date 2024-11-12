Напомним, летом воспитанник "Динамо" перенес операцию после травмы сухожилия и выбыл на несколько месяцев. В октябре 21-летний атакующий полузащитник вернулся к тренировкам, однако позже снова стал тренироваться индивидуально. Сейчас футболист тренируется в общей группе.
- Соскучился уже по футболу, по игре, три-месяца просто тренировок - это тяжело. Сначала занимался индивидуально, вот только вернулся к команде, поэтому соскучился, - передает слова российского футболиста "Матч ТВ".
За полтора года в "Реал Сосьедаде" Захарян провел во всех турнирах 40 матчей, забил один гол и сделал две голевые передачи. В этом сезон "Реал Сосьедад" идет на восьмой строчке в Ла Лиге.
Захарян: соскучился уже по футболу, три месяца просто тренировок - это тяжело
Арсен Захарян, российский футболист испанского клуба "Реал Сосьедад", признался, что соскучился по футболу.
Фото: ФК "Реал Сосьедад