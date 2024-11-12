Мостовой: Батраков - главное открытие этого сезона

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Экс-игрок "Спартака" и национальной сборной России Александр Мостовой назвал лучшего игрока текущего сезона.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- На мой взгляд, Батраков - главное открытие этого сезона. Очень хорошую игру показывает Алексей - видно его потенциал. Самое главное, чтобы он не стал игроком одного сезона, таких у нас было очень много, - передает слова Мостового "РБ Спорт".

19-летний Батраков в текущем сезоне принял участие в 14 матчах за "Локомотив" в РПЛ, 10 раз поразил ворота соперников и оформил шесть ассистов на партнеров. Футболист лидирует в списке лучших бомбардиров сезона.

Контракт футболиста с "железнодорожниками" рассчитан до 2027 года, а рыночная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в пять миллионов евро.

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