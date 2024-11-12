Источник: форвард "Спартака" Жозе предложен клубам Ближнего Востока

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По информации СМИ, бразильский форвард московского "Спартака" Виллиан Жозе агентами предложен нескольким клубам Ближнего Востока.
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что несмотря на сделанные предложения, конкретики и чёткого ответа на данный момент нет.

Виллиан Жозе является игроком "Спартака" с июня 2024 года, когда московский клуб приобрёл его у испанского "Бетиса" за 2 млн евро. 32-летний футболист заключил с красно-белыми двухлетний контракт. Согласно оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет 4 млн евро.

В текущем сезоне нападающий в общей сложности принял участие в 12 официальных матчах, в которых забил соперникам один гол.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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