Сообщается, что несмотря на сделанные предложения, конкретики и чёткого ответа на данный момент нет.
Виллиан Жозе является игроком "Спартака" с июня 2024 года, когда московский клуб приобрёл его у испанского "Бетиса" за 2 млн евро. 32-летний футболист заключил с красно-белыми двухлетний контракт. Согласно оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет 4 млн евро.
В текущем сезоне нападающий в общей сложности принял участие в 12 официальных матчах, в которых забил соперникам один гол.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Источник: форвард "Спартака" Жозе предложен клубам Ближнего Востока
По информации СМИ, бразильский форвард московского "Спартака" Виллиан Жозе агентами предложен нескольким клубам Ближнего Востока.
Фото: ФК "Спартак"