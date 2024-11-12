- Да, конечно. Я верю, что он сможет. Как оцениваю его игру? Я думаю, что его результаты говорят сами за себя. Он бьётся за звание лучшего бомбардира. Количество его забитых мячей — это и есть ответ, - передает слова Рябчука Metaratings.ru.
Угальде в этом сезоне РПЛ принял участие в 15 матчах, забил восемь голов и сделал две голевые передачи. Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до 2028 года.
На данный момент после 15 туров лучшим бомбардиром РПЛ является полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков, который 10 раз поразил ворота соперников. Второе место делят форвард "Краснодара" Джон Кордоба и Угальде, на счету обоих нападающих по восемь мячей.
Защитник "Спартака" Рябчук: верю, что Угальде сможет стать лучшим бомбардиром РПЛ
Олег Рябчук, защитник московского "Спартака", считает, что его партнер по команде Манфред Угальде сможет забить больше всех в этом сезоне РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ