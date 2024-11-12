"Мне кажется, они ниже пятёрки финишируют – с шестого по девятое. Скорее всего, будет так. Что они, "Спартак", "Динамо" или "Локомотив" обгонят? Сомневаюсь. Ясно, что какая-то команда может выдать серию из 3-4 побед, тем более в нашем чемпионате: кажется, что он только начался, а уже половина сезона пролетела. Сейчас 3-4 игры сыграют – и всё. Потом 2,5 месяца отпуска", - приводит слова Мостового "Советский спорт".
В 15 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 "Ростов" 4 раза победил, 5 раз сыграл вничью, 6 раз проиграл (разница мячей составляет 20:26). Тем самым, команда Валерия Карпина набрала 17 очков и по итогам первого круга расположилась на восьмом месте. Отставание от московского "Спартака", который сейчас занимает пятое место, составляет 11 очков.
В следующем туре ростовчане 23 ноября на выезде сыграют с московским ЦСКА. Начало матча запланировано на 14:15 по московскому времени.
Мостовой предположил, что "Ростов" по итогам сезона займёт с шестое по девятое место
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил турнирные перспективы "Ростова" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Ростов"