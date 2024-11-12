"Спрашиваю: "Как он вообще, что за тренер?" Черчесов говорит, если он осетин, то уже априори топ-тренер. "Он топовый, я — гениальный". И все. Это стиль Саламыча, он уникальный, потрясающий", - приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".
Заур Тедеев занимает пост главного тренера тольяттинского "Акрона" с 7 декабря 2023 года. Под его руководством клуб из Самарской области по итогам сезона-2023/24 занял третье место в турнирной таблице Первой лиги и в стыковых матчах обыграл екатеринбургский "Урал", выйдя, тем самым, в Российскую Премьер-Лигу. После 15-го тура РПЛ "Акрон", набрав 16 очков, занимает девятое место.
Дзюба рассказал, что Черчесов назвал себя гениальным: если осетин, то априори топ-тренер
Артём Дзюба рассказал, как перед переходом в "Акрон" спросил главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова о наставнике тольяттинского клуба Зауре Тедееве.
Фото: Казахстанская федерация футбола