- Глупые вещи, вероятно, из тех же источников… Останется ли он в команде зимой? Честно, вообще не думаем о зиме, - цитирует агента футболиста "Чемпионат".
Ранее была информация, что московский клуб хочет расстаться с Николсоном ближайшей зимой. Сам футболист, как отмечалось, не планирует покидать стан красно-белых.
В этом сезоне Николсон принял участие в семи поединках, в которых забил три мяча. Также на счету представителя Ямайки четыре игры в Кубке России, в которых он один раз отправил мяч в сетку ворот соперника.
Агент Николсона прокомментировал возможный уход игрока из "Спартака"
Ненад Портега, агент игрока столичного "Спартака" Шамара Николсона, высказался об интересе к его клиенту со стороны турецких команд.
Фото: ФК "Спартак"