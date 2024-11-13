Талалаев считает, что "Спартак" и "Динамо" не попадут в топ-3 РПЛ по итогам сезона

- На сегодняшний день, судя по качеству игры, то "Спартака" и "Динамо" там не будет. Будут "Краснодар" и "Зенит", при этом "Зенит" будет выше, а на третьем месте - посмотрим, - заявил тренер в эфире "Матч ТВ".
На данный момент в РПЛ после 15-ти проведенных туров лидирует в таблице "Краснодар", набравший 37 очков. В тройку лидеров также входят "Зенит" и "Локомотив", у которых 36 и 34 балла соответственно.
"Динамо" идет на четвертой позиции с 30 баллами, а "Спартак", у которого 28 очков, располагается на пятом месте.