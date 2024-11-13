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Талалаев считает, что "Спартак" и "Динамо" не попадут в топ-3 РПЛ по итогам сезона

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По мнению известного российского тренера Андрея Талалаева, столичные "Динамо" и "Спартак" не смогут финишировать в топ-3 РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- На сегодняшний день, судя по качеству игры, то "Спартака" и "Динамо" там не будет. Будут "Краснодар" и "Зенит", при этом "Зенит" будет выше, а на третьем месте - посмотрим, - заявил тренер в эфире "Матч ТВ".

На данный момент в РПЛ после 15-ти проведенных туров лидирует в таблице "Краснодар", набравший 37 очков. В тройку лидеров также входят "Зенит" и "Локомотив", у которых 36 и 34 балла соответственно.

"Динамо" идет на четвертой позиции с 30 баллами, а "Спартак", у которого 28 очков, располагается на пятом месте.

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