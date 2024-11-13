"Нельзя сказать, что "Зенит" устал побеждать, скорее, команды, которые еще недавно не могли составить конкуренцию, набрали форму и стали серьезными соперниками. У "Зенита" есть опыт, зрелая команда с топовыми игроками, и я уверен, что они способны снова бороться за чемпионство, главное - не сбавлять темп", - цитирует Малафеева "СЭ".
После 15-ти туров "Зенит" занимает 2-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В активе сине-бело-голубых 36 очков. "Краснодар" с 37-ю очками после первого круга возглавляет чемпионскую гонку и опережает "Зенит". Тройку лидеров замыкает "Локомотив". На счету "железнодорожников" 34 набранных очка.
В 19-м туре РПЛ все три лидера сыграют свои матчи на выезде. "Зенит" встретится с "Оренбургом", "Краснодар" - с "Химками", а "Локомотив" - со "Спартаком". Все матчи пройдут в субботу, 23-го ноября.
Малафеев: нельзя сказать, что "Зенит" устал побеждать, скорее, другие команды набрали форму
Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев высказался о борьбе за титул в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт "Зенита"