"Узнал ли что-то новое на стажировке в "Динамо"? В футболе давным-давно все придумано. Мяч круглый, ворота того же размера. Ничего не поменялось. Это откладывается в голове, копится, а потом применяется", - цитирует Мостового Sport24.
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой, который в данный момент проходит обучение на тренера, прошел стажировку в тренерском штабе московского "Динамо", Ранее Мостовой должен был отправиться на стажировку в московский "Спартак", однако, руководство красно-белых отказалось от этой идеи.
Мостовой: узнал ли что-то новое на стажировке в "Динамо"? В футболе давно все придумано. Мяч круглый, ворота те же
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от стажировке в московском "Динамо".
Фото: Telegram-канал "Динамо"