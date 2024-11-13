"Безусловно, когда играли Халки, Данни, Витсели и другие топовые футболисты, то уровень футбола был выше. У нас в "Динамо" несколько лет назад играли футболисты, которые сейчас достаточно неплохо проявляют себя в Европе. Думал, футбол без них станет менее интересным, а он таковым не стал. Стало еще больше голов и стало интереснее смотреть матчи", - поделился Шунин.
Экс-форвард сборной Бразилии Халк выступал в составе "Зенита" с сентября 2012-го по июль 2016-го года. Всего на его счету 56 голов и 39 результативных передач в 97-ми матчах в Премьер-лиге. В коллекции Халка по одной победе в РПЛ, Кубке и Суперкубке России.
Бельгиец Аксель Витсель перебрался в "Зенит" одновременно с Халком" и провел в чемпионате России 122 матча. На его счету 16+9 по системе гол+пас в РПЛ. Покинул "Зенит" Витсель в январе 2017-го года.
Источник: Sport24
Шунин: когда играли Халки и Витсели, уровень РПЛ был выше, но без них стало интереснее
Экс-вратарь "Динамо" Антон Шунин высказался о положительном влиянии падения уровня российского футбола.
Фото: официальный сайт РПЛ