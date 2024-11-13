"Устраивает ли меня уровень иностранных тренеров в РПЛ? В целом, разные есть тренеры, но, например, Станкович, Николич — хорошие специалисты. Не мне давать оценку всем тренерам, но я считаю, что руководители клубов РПЛ стараются приглашать качественных специалистов — как россиян, так и иностранцев", - цитирует Алаева "РБ Спорт".
На данный момент в Российской Премьер-Лиге работают шесть иностранных тренеров: Марцел Личка ("Динамо"), Деян Станкович ("Спартак"), Марко Николич (ЦСКА), Владимир Слишкович ("Оренбург"), Виктор Гончаренко ("Пари НН") и Франк Артига ("Химки").
После 15-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. Московское "Динамо" располагается на четвертой строчке с 30-ю очками, красно-белые занимают 5-е место с 28-ю очками в своем активе, а ЦСКА замыкает топ-6 российского чемпионата с отставанием от лидера в 10 очков.
Напомним, что Деян Станкович возглавил "Спартак" этим летом, сменив на посту Владимира Слишковича. Марко Николич, ранее работавший в московском "Локомотиве", также пришел в московский клуб этим летом, ранее главным тренером ЦСКА был Владимир Федотов.
Алаев: уровень иностранных тренеров в РПЛ? Станкович и Николич - хорошие специалисты
Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о работе иностранных тренеров в чемпионате России.
Фото: РПЛ