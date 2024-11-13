"Не могу согласиться с Артемом в том, что дух "Спартака" потерян, потому что никогда не был внутри команды. Но то, что "Спартак" стал средней командой, — это факт, результаты говорят сами за себя. Меньше денег не стало, но куда?то делись футболисты. Сейчас в клубе мало футболистов топ?уровня", - цитирует Орещука "Матч ТВ".
После 15-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 28-ю набранными очками. В 16-м туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на своем поле с "Локомотивом", который на данный момент замыкает тройку лидеров турнирной таблицы.
Напомним, что команда Деяна Станковича уступила "Ростову" в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:1. Станкович возглавил красно-белых этим летом, ранее сербский специалист работал в "Ференцвароше" и "Црвене Звезде".
Орещук: "Спартак" стал средней командой — это факт, результаты говорят сами за себя
Футбольный функционер Роман Орещук прокомментировал слова Артема Дзюбы о том, что московский "Спартак" растерял дух народной команды.
Фото: ФК "Динамо"