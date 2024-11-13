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Джанашия: по составу "Динамо" - один из лидеров чемпионата, но в обороне у них творится что-то непонятное

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Экс-форвард "Локомотива" Заза Джанашия высказался об игре "Динамо" в первом круге РПЛ.
Фото: официальный сайт "Динамо"
"В "Динамо" очень хорошие футболисты. Но я не могу понять, что творится внутри команды. По составу "Динамо" - один из лидеров нашего чемпионата. Но "Динамо" - нестабильная команда. Пропускает два, забивает три. Непонятно, что творится с "Динамо". Команда играет здорово, показывает хороший футбол. Но в обороне у них творится что-то непонятное", - заявил Джанашия.

По итогам 15-ти туров московское "Динамо" занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. На счету бронзовых призеров прошлого сезона 30 набранных очков. Отставание от "Краснодара", который возглавляет чемпионскую гонку, составляет 7 очков. В 15-ти матчах бело-голубые пропустили 17 мячей.

На заключительном отрезке осенней части сезона "Динамо" проведет три матча. В 16-м туре подопечные Марцела Лички сыграют на выезде с "Факелом", в 17-м туре - с "Ахматом", а в рамках 18-го тура примут на своем поле подмосковные "Химки".

Источник: Metaratings

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