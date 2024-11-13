Источник: экс-спортивный директор "Лацио" Игли Таре рассматривает вариант со "Спартаком" ради борьбы за трофеи

Португалец Томаш Амарал покинул пост спортивного директора московского "Спартака" в ноябре текущего года. По данным СМИ, на роль нового спортивного директора красно-белым был предложен албанский специалист Игли Таре, ранее занимавший аналогичную должность в римском "Лацио".
Как сообщает "Евро-футбол", Игли Таре готов рассмотреть предложение "Спартака", в случае, если оно поступит. По данным источника, специалиста привлекает перспектива борьбы за трофеи вместе с московским клубом. Другие варианты продолжения карьеры Таре, как сообщается, уступают в амбициях красно-белым.