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Источник: экс-спортивный директор "Лацио" Игли Таре рассматривает вариант со "Спартаком" ради борьбы за трофеи

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Бывший спортивный директор "Лацио" Игли Таре заинтересован в назначении в московский "Спартак".
Фото: Getty Images
Португалец Томаш Амарал покинул пост спортивного директора московского "Спартака" в ноябре текущего года. По данным СМИ, на роль нового спортивного директора красно-белым был предложен албанский специалист Игли Таре, ранее занимавший аналогичную должность в римском "Лацио".

Как сообщает "Евро-футбол", Игли Таре готов рассмотреть предложение "Спартака", в случае, если оно поступит. По данным источника, специалиста привлекает перспектива борьбы за трофеи вместе с московским клубом. Другие варианты продолжения карьеры Таре, как сообщается, уступают в амбициях красно-белым.

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