Ранее Дзюба, выступающий сейчас за "Акрон", заявил, что у "Спартака" на данный момент нет духа народной команды, что его расстраивает.
- Отчасти, может быть, он и прав. Потому что возрастных игроков уже почти не осталось. Даже того же Джикии. Посчитали, что он не может остаться в команде. Хотя какая-то преемственность должна быть, - цитирует Ещенко "Матч ТВ".
36-летний Дзюба является воспитанником "Спартака". Футболист выступал за главную команду красно-белых с 2006 по 2015 год. Всего в общей сложности он провел за красно-белых 166 поединков во всех турнирах, забил 38 голов и сделал 23 результативные передачи. После "Спартака" футболист выступал за "Зенит", "Локомотив" и несколько других клубов.
"Спартак" в этом сезоне РПЛ с 28 баллами идет на пятой позиции в таблице. 23 ноября команда Деяна Станковича при своих болельщиков сыграет с "Локомотивом".
"Отчасти он прав". Ещенко высказался о словах Дзюбы про "Спартак"
Андрей Ещенко, чемпион России в составе "Спартака", прокомментировал высказывание форварда Артема Дзюбы о столичном клубе.
Фото: ФК "Акрон"