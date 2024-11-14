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"Отчасти он прав". Ещенко высказался о словах Дзюбы про "Спартак"

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Андрей Ещенко, чемпион России в составе "Спартака", прокомментировал высказывание форварда Артема Дзюбы о столичном клубе.
Фото: ФК "Акрон"
Ранее Дзюба, выступающий сейчас за "Акрон", заявил, что у "Спартака" на данный момент нет духа народной команды, что его расстраивает.

- Отчасти, может быть, он и прав. Потому что возрастных игроков уже почти не осталось. Даже того же Джикии. Посчитали, что он не может остаться в команде. Хотя какая-то преемственность должна быть, - цитирует Ещенко "Матч ТВ".

36-летний Дзюба является воспитанником "Спартака". Футболист выступал за главную команду красно-белых с 2006 по 2015 год. Всего в общей сложности он провел за красно-белых 166 поединков во всех турнирах, забил 38 голов и сделал 23 результативные передачи. После "Спартака" футболист выступал за "Зенит", "Локомотив" и несколько других клубов.

"Спартак" в этом сезоне РПЛ с 28 баллами идет на пятой позиции в таблице. 23 ноября команда Деяна Станковича при своих болельщиков сыграет с "Локомотивом".

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