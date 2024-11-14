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Мостовой заявил, что готов возглавить только клуб РПЛ

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Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой сообщил, что не будет рассматривать предложения от клубов Второй Лиги.
Фото: ФК "Спартак"
- Верю ли я, что возглавлю команду? Давай вот это не будем. Клуб из Второй Лиги? Нет. Мне не 30 лет.

- То есть только РПЛ?

- Да, только, - сказал Мостовой, слова которого приводит Sport24.

Напомним, в прошлом месяца у Мостового, который с прошлого года учится в академии РФС, сорвалась стажировка в "Спартаке". В итоге экс-игрок сборной России прошел стажировку у Марцела Лички в московском "Динамо".

Мостовой был игроком "Спартака" с 1987 года по 1992 год. На его счету 142 матча в составе красно-белых. Также он выступал за "Бенфику", "Сельту" и ряд других европейских клубов.

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