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Ролан Гусев: Мостовому не нужны советы, любому тренерскому штабу он бы не помешал

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Помощник главного тренера московского "Динамо" Ролан Гусев высказался о тренерских задатках бывшего футболиста "Спартака" Александра Мостового.
Фото: ФК "Динамо"
"Мы ежедневно общаемся с Мостовым. Его стажировка в "Динамо" прошла отлично. У Александра такой опыт, что советы ему никакие не нужны. Саша любому тренерскому штабу не помешал бы", - сказал Гусев.

Александр Мостовой на протяжении недели проходил практику в московском "Динамо". Экс-спартаковец обучается в академии Российского футбольного союза, чтобы получить тренерскую лицензию. До стажировки в стане бело-голубых Мостовой должен был пройти стажировку в московском "Спартаке", но она сорвалась. Бывший футболист попал в больницу из-за проблем с почками, позже руководство красно-белых отказалось от стажировки.

Источник: "Спорт Экспресс"

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