"Если введут, посмотрим, как это будет работать и насколько это пойдет на пользу футболу. Эксперимент есть эксперимент, чтобы понять, какие есть плюсы и минусы. А так, конечно, VAR надо убрать и вернуться к нормальному футболу", - сказал Сухина.
Ранее стало известно, что ФИФА хочет получить разрешение от Международного совета футбольных ассоциаций на продолжение тестирования системы видеоподдержки футбольных матчей. Эта система впервые была применена в 2024 году на чемпионатах мира по футболу среди женщин до 20 лет и до 17 лет.
Система VAR была официально включена в Правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах.
Источник: Metaratings
Экс-арбитр ФИФА Сухина: VAR надо убрать и вернуться к нормальному футболу
Экс-арбитр ФИФА Станислав Сухина прокомментировал новости о том, что международная федерация футбола может предоставить право тренерам оспаривать решения ВАР.
Фото: РПЛ