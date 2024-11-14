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Экс-арбитр ФИФА Сухина: VAR надо убрать и вернуться к нормальному футболу

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Экс-арбитр ФИФА Станислав Сухина прокомментировал новости о том, что международная федерация футбола может предоставить право тренерам оспаривать решения ВАР.
Фото: РПЛ
"Если введут, посмотрим, как это будет работать и насколько это пойдет на пользу футболу. Эксперимент есть эксперимент, чтобы понять, какие есть плюсы и минусы. А так, конечно, VAR надо убрать и вернуться к нормальному футболу", - сказал Сухина.

Ранее стало известно, что ФИФА хочет получить разрешение от Международного совета футбольных ассоциаций на продолжение тестирования системы видеоподдержки футбольных матчей. Эта система впервые была применена в 2024 году на чемпионатах мира по футболу среди женщин до 20 лет и до 17 лет.

Система VAR была официально включена в Правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах.

Источник: Metaratings

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