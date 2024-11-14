"Пока у "Спартака" всё одно и то же. Чего-то заметно не поменялось. Как было четыре года назад, так и идёт - всё по расписанию. Может, Станкович что-то и привнёс, но сложно понять. Пока рисунок игры особо не поменялся: забивают гол - играют от обороны и держат счёт", - сказал Хлестов.
По итогам 15 туров московский "Спартак" идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, команда набрала 28 очков и отстает от первого места на девять баллов. Красно-белые под руководством сербского специалиста Деяна Станковича одержали восемь побед, четыре раза сыграли вничью и трижды терпели поражения.
В 16-м туре "Спартак" встретится в московском дерби с "Локомотивом", матч пройдет после перерыва 23 ноября на домашнем стадионе спартаковцев "Лукойл Арена".
Источник: "Чемпионат"
Хлестов: пока у "Спартака" всё одно и то же, забивают гол - играют от обороны и держат счёт
Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Хлестов высказался о результатах красно-белых по итогам 15 туров Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"