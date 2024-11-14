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Хлестов: пока у "Спартака" всё одно и то же, забивают гол - играют от обороны и держат счёт

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Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Хлестов высказался о результатах красно-белых по итогам 15 туров Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"
"Пока у "Спартака" всё одно и то же. Чего-то заметно не поменялось. Как было четыре года назад, так и идёт - всё по расписанию. Может, Станкович что-то и привнёс, но сложно понять. Пока рисунок игры особо не поменялся: забивают гол - играют от обороны и держат счёт", - сказал Хлестов.

По итогам 15 туров московский "Спартак" идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, команда набрала 28 очков и отстает от первого места на девять баллов. Красно-белые под руководством сербского специалиста Деяна Станковича одержали восемь побед, четыре раза сыграли вничью и трижды терпели поражения.

В 16-м туре "Спартак" встретится в московском дерби с "Локомотивом", матч пройдет после перерыва 23 ноября на домашнем стадионе спартаковцев "Лукойл Арена".

Источник: "Чемпионат"

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