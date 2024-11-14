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Царукян: не постоянно же "Зениту" выигрывать. Может, "Пари НН" станет чемпионом

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Полузащитник "Пари НН" Валерий Царукян высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"
"Не кажется, что сила "Зенита" постепенно спадает? Это же футбол, "Манчестер Сити", "Барса", "Реал" тоже проигрывают. Конечно, и "Зенит" будет проигрывать. Не постоянно же быть чемпионами. Может быть, в конце опять выиграют золото. Никто не знает, как будет. Может быть, "Пари НН" станет чемпионом", - цитирует Царукяна "Чемпионат".

После 15-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 36-ю набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на одно очко. Напомним, что петербуржцы являются бессменными чемпионами России на протяжении последних шести лет.

"Пари НН" занимает 10-е место в турнирной таблице с 15-ю набранными очками. В 16-м туре чемпионата России сине-бело-голубые сыграют на выезде с "Оренбургом", а волжане примут на своем поле махачкалинское "Динамо". Напомним, что новым главным тренером нижегородцев стал Виктор Гончаренко.

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