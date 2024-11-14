"Батраков не удивляет. Он играет и приносит результат. Почему его результативность должна удивлять? Мы только гордимся, что в нашей команде играет такой футболист", - цитирует Воробьева "Чемпионат".
В текущем сезоне Алексей Батраков провел во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей (10 из которых в матчах Российской Премьер-Лиги) и 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 5 миллионов евро. Текущий контракт полузащитника с клубом истекает летом 2027 года.
После 15-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 34 набранных очка. В 16-м туре чемпионата России "железнодорожники" сыграют на выезде с московским "Спартаком", который занимает 5-е место с 28-ю набранными очками.
Воробьев: мы гордимся, что в нашей команде играет Батраков
Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьев поделился мнением об игре Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"