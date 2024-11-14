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Ролан Гусев: у Кисляка большое будущее, для этого у него есть все качества

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Экс-игрок ЦСКА Ролан Гусев высказался о полузащитнике Матвее Кисляке.
Фото: ПФК ЦСКА
"Матвей и в академии, и в молодёжке ЦСКА был одним из лидеров. Я считаю, что у него большое будущее. Главная черта Кисляка — ответственность и в тренировочном процессе, и в игре. Боевой характер. У него есть все качества, чтобы вырасти в большого футболиста", - цитирует Гусева "Чемпионат".

В текущем сезоне Матвей Кисляк провел за московский ЦСКА во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет один забитый мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 700 тысяч евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2028 года.

После 15-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 27 набранных очков. В 16-м туре чемпионата России "армейцы" сыграют на своем поле с "Ростовом".

ЦСКА
Матвей Кисляк
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