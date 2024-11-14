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Глава футбола Брунея: стадион в Краснодаре просто великолепен. Думаю, лучше только в Катаре

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Президент Футбольной ассоциации Брунея Фейсал Юсофф высказался о стадионе футбольного клуба "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"
"Стадион в Краснодаре просто великолепен, это один из лучших стадионов в мире, на которых я был. Думаю, лучше только в Катаре. Но все равно этот стадион – фантастический", - цитирует Юсоффа "РБ Спорт".

Завтра, 15-го ноября, сборная Брунея сыграет с национальной командой России на домашнем стадионе футбольного клуба "Краснодар". Стартовый свисток запланирован на 19:00 по московскому времени. Напомним, что сборная Брунея располагается на 184-й строчке в рейтинге национальных команд ФИФА.

19-го числа команда Валерия Карпина проведет товарищескую встречу со сборной Сирии, матч пройдет в Волгограде.

Сборная России
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