"Стадион в Краснодаре просто великолепен, это один из лучших стадионов в мире, на которых я был. Думаю, лучше только в Катаре. Но все равно этот стадион – фантастический", - цитирует Юсоффа "РБ Спорт".
Завтра, 15-го ноября, сборная Брунея сыграет с национальной командой России на домашнем стадионе футбольного клуба "Краснодар". Стартовый свисток запланирован на 19:00 по московскому времени. Напомним, что сборная Брунея располагается на 184-й строчке в рейтинге национальных команд ФИФА.
19-го числа команда Валерия Карпина проведет товарищескую встречу со сборной Сирии, матч пройдет в Волгограде.
Глава футбола Брунея: стадион в Краснодаре просто великолепен. Думаю, лучше только в Катаре
Президент Футбольной ассоциации Брунея Фейсал Юсофф высказался о стадионе футбольного клуба "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"