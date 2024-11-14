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Бывший президент "Зенита" Туфрин: говорят, Артуру уже заказан билет обратно в Бразилию

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Бывший президент "Зенита" Леонид Туфрин высказался об игре нападающего Артура.
Фото: ФК "Зенит"
"Артур. Это "лавочник" уже прочный. Не знаю, шутят или нет, но, говорят, ему уже заказан билет обратно в Бразилию. Нечего ему в "Зените" делать. Тот же Мостовой может сыграть один матч ярко, другой не очень, во всяком случае, он не падает ниже определенного уровня. Артур вообще никак себя не проявляет, странно, что такой игрок в "Зените", - цитирует Туфрина "РБ Спорт".

Артур перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Палмейраса" зимой этого года за 15 миллионов евро. Нападающий провел за петербуржцев во всех турнирах 33 матча и записал на свой счет 6 забитых мячей и 6 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 10 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2027 года.

После 15-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 36 набранных очков. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего "Краснодара" на одно очко. Напомним, что сине-бело-голубые являются бессменными чемпионами России на протяжении последних шести сезонов.

Зенит
Артур Виктор Гимарайнс
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