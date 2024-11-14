- Глава Федерации футбола Брунея сказал, что РФС оплатил всю поездку, а они не потратили ни доллара? Естественно! Лучше бы РФС нашим юным футболистам оплатил трусы и майки. Но у всего РФС на большее ума не хватит. Я даже не знаю, кто руководит сейчас РФС. Однажды один пришёл, который хотел порядок навести, так его тут же убрали. Вот и весь РФС.
Напомним, ранее стало известно, что Российский футбольный союз взял на себя все расходы по подготовке сборной Брунея к товарищескому матчу с национальной командой России.
Контрольный поединок между сборными Брунея и России состоится в пятницу, 15 ноября. Стартовый свиток игры в Краснодаре запланирован на 19:00 по московскому времени.
Также в рамках ноябрьского учебно-тренировочного сбора команда Валерия Карпина примет в Волгограде сборную Сирии. Встреча пройдет во вторник, 19 ноября, на стадионе "Волгоград Арена".
Источник: Legalbet
"Они оплатили всю поездку Брунею? Лучше бы нашим юным футболистам оплатили трусы и майки". Тихонов раскритиковал РФС
Главный тренер "Енисея" и бывший игрок сборной России Андрей Тихонов жестко высказался в адрес РФС.
Фото: ФК "Енисей"