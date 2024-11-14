По информации источника, форвард московского "Динамо" Муми Нгамале получил травму в матче за сборную Камеруна в квалификационном турнире Кубка африканских наций с Намибией (0:0). Сообщается, что футболист не смог продолжить встречу и был заменен. Отмечается, у вингера была диагностирована контузия голени, степень повреждения и сроки восстановления будут известны после обследования.
В нынешнем сезоне Нгамале провел в составе бело-голубых 13 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых забил 5 мячей и трижды ассистировал на гол партнерам.
Источник: "СЭ"
"СЭ": нападающий "Динамо" Нгамале получил травму в сборной Камеруна
Вингер московского "Динамо" Муми Нгамале травмировался в матче за национальную сборную.
Фото: телеграм-канал ФК "Динамо"