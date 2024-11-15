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Представитель Дзюбы: с Артемом в "Локомотиве" поступили просто не по-человечески

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Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего Артема Дзюбы, высказался об уходе нападающего из "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
"Могу подтвердить: в словах Артема нет ни доли выдумки, фейка. Он на самом деле рассказал со своей стороны, как все было. Говорить про обиды… Мое мнение: с Артемом в "Локомотиве" поступили просто не по-человечески. Пусть это будет обида. На мой взгляд, повод для такой обиды коллеги дали весомый", - цитирует Гольдмана Sport24.

Артем Дзюба выступал за московский "Локомотив" с зимы 2023 года по лето текущего года. Нападающий провел за "железнодорожников" во всех турнирах 39 матчей и отметился 12-ю забитыми мячами и 9-ю голевыми передачами. На данный момент форвард является игроком тольяттинского "Акрона", в составе которого записал на свой счет 2 забитых гола и 3 результативные передачи в 8-ми встречах.

Ранее в интервью нападающий заявил, что с ним не хотели продлевать контракт и поэтому в весенней части прошлого сезона почти не выпускали на поле. В контракте нападающего было прописано, что соглашение с ним будет пролонгировано, если он наберет 12 результативных баллов. По итогам сезона-2023/2024 Дзюба записал на свой счет 8 результативных баллов.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего нападающего в 2 миллиона евро.

Локомотив
Артем Дзюба
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