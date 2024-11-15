"Мы хотели взять Дзюбу, рассматривали его. Но тренерский штаб принял не это решение. Это зона ответственности Артиги, мы же не можем настоять", - цитирует Садыгова "СЭ".
Напомним, в июне у центрфорварда Артема Дзюбы закончился контракт с московским "Локомотивом" и он стал свободным агентом. В сентябре 36-летний нападающий подписал трудовое соглашение с тольяттинским "Акроном". В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за свой новый клуб 7 матчей в РПЛ, в которых забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.
Садыгов: мы хотели взять Дзюбу, рассматривали его. Но тренерский штаб "Химок" принял другое решение
Бизнесмен Туфан Садыгов, инвестирующий в "Химки", рассказал, что клуб интересовался форвардом Артемом Дзюбой минувшим летом.
Фото: ФК "Акрон"