"Не давит ли отсутствие голов в РПЛ? Особо на это не обращаю внимания. Ждать ли от меня мячей до конца года? Дай бог. Никогда не ставлю цель забить мяч, всегда думаю только о трех очках для команды. Не так важно, кто забьет — хоть Латышонок", - приводит слова Соболева "Матч ТВ".
Александр Соболев выступает за петербургский "Зенит" с августа 2024 года. С тех пор 27-летний нападающий в общей сложности провёл 12 официальных матчей, в которых забил 2 гола и отдал партнёрам 1 голевую передачу. Все свои результативные действия нападающий сделал в рамках матчей Кубка России. В матчах Российской Премьер-Лиги с учётом периода выступления за московский "Спартак" футболист не забивает с апреля 2024 года.
Соболев: никогда не ставлю цель забить мяч
Нападающий "Зенита" Александр Соболев прокомментировал отсутствие у него голов в чемпионате России в составе петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"