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Ташуев: я бы тоже забил Брунею

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Сергей Ташуев, известный российский тренер, высказался о матче сборной России против команды Брунея.
Фото: Сборная России по футболу
- Забавные впечатления. Сборная Брунея – это уровень Второй лиги, даже может ещё ниже. Как в боксе бывает спарринг-партнёр, здесь также: побили и отработали бой.

Первые голы Адамова и Садулаева? Я бы тоже забил против Брунея, если бы вышел на поле. Молодцы, ребята хорошо отработали, - передает слова наставника "Ахмата" Metaratings.

Вчера, 15 ноября, сборная России в Краснодаре играла против Брунея и забила 11 безответных мячей - четыре гола были забиты в первом тайме, а семь голов - во втором. Следующим соперником команды Валерия Карпина станет национальная сборная Сирии, встреча пройдет 19 ноября, старт игры запланирован на 19:30.

Отметим, что победная серия сборной России составляет пять матчей, а общий счет - 30:0.

Сборная России
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