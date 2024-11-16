- Забавные впечатления. Сборная Брунея – это уровень Второй лиги, даже может ещё ниже. Как в боксе бывает спарринг-партнёр, здесь также: побили и отработали бой.
Первые голы Адамова и Садулаева? Я бы тоже забил против Брунея, если бы вышел на поле. Молодцы, ребята хорошо отработали, - передает слова наставника "Ахмата" Metaratings.
Вчера, 15 ноября, сборная России в Краснодаре играла против Брунея и забила 11 безответных мячей - четыре гола были забиты в первом тайме, а семь голов - во втором. Следующим соперником команды Валерия Карпина станет национальная сборная Сирии, встреча пройдет 19 ноября, старт игры запланирован на 19:30.
Отметим, что победная серия сборной России составляет пять матчей, а общий счет - 30:0.
Ташуев: я бы тоже забил Брунею
Сергей Ташуев, известный российский тренер, высказался о матче сборной России против команды Брунея.
Фото: Сборная России по футболу