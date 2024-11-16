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Мостовой заявил, что "Сельта" предложила ему пройти стажировку

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В прошлом известный российский футболист Александр Мостовой, который в свое время выступал в составе "Сельты", рассказал, что клуб из Виго предлагал ему пройти стажировку.
Фото: ФК "Спартак"
Мостовой сейчас обучается на тренера в академии РФС. В октябре стало известно, что "Спартак" отменил стажировку Мостового. В итоге бывший футболист сборной России прошел стажировку в столичном "Динамо" у чешского специалиста Марцела Лички.

Мостовой заявил, что после стажировки в "Динамо" планирует стажироваться в другом клубе.

- Да, мне из Испании многие звонили. Родная "Сельта" тоже предлагала. Многие предлагали. А так мне постоянно говорят, что я могу приехать, куда захочу. Тем более фамилия Мостовой в Испании общеизвестна. Мы посмотрим ещё, времени много. Мне интересно походить где-нибудь ещё, - цитирует Мостового Metaratings.

Мостовой выступал за "Сельту" с 1996 по 2004 год. Всего он провел за испанскую команду 285 матчей во всех турнирах, забил 72 гола и сделал 36 голевых передач. Карьеру футболиста Мостовой завершил в 2005 году.

Сельта
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