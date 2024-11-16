- В любом случае "Спартаку" не хватает стабильности. Когда она появится, будет и результат.
Связана ли нестабильность с тем, что у команды нет костяка? Станкович знакомится с игроками. Здесь ещё вопрос во времени, которого нет. Всем хочется результата, - цитирует Парфенова "Евро-Футбол.Ру".
В этом сезоне РПЛ "Спартак" после первого круга располагается на пятой строчке в турнирной таблице, в активе красно-белых 28 баллов. Отставание от лидера РПЛ "Краснодара" составляет девять очков. В топ-3 чемпионата после 15-ти туров также входят "Зенит" и "Локомотив".
После международной паузы "Спартак" на своем поле примет "Локомотив", встреча 16-го тура РПЛ пройдет 21 ноября, старт игры запланирован на 18:00 мск.
Парфенов: "Спартаку" не хватает стабильности. Когда она появится, будет и результат
Экс-игрок столичного "Спартака" Дмитрий Парфенов высказался о выступлении красно-белых в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ