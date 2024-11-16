"Есть правильная фраза: говорят результаты. Про Юрана нельзя сказать, что он не давал результатов со "Спартаком" или ЦСКА. Они их просто не тренировал ещё, как и другие топ-клубы. А если бы тренировал "Спартак", я уверен, что он дал бы там результат. Он решал задачи с теми командами, с которыми работал", - цитирует Тихого "Чемпионат".
После 15-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 28 набранных очков. В 16-м туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на своем поле с московским "Локомотивом", который на данный момент замыкает тройку лидеров турнирной таблицы.
Этим летом красно-белых возглавил Деян Станкович, ранее работавший в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезде". Сергей Юран на данный момент является безработным, ранее он возглавлял "Химки", "Пари НН", "СКА-Хабаровск", "Балтику" и ярославский "Шинник".
Тихий: уверен, что Юран дал бы результат в "Спартаке"
Экс-игрок "Пари НН" Дмитрий Тихий считает, что Сергей Юран справился бы с работой в "Спартаке".
Фото: ФК "Пари НН"