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Тихий: уверен, что Юран дал бы результат в "Спартаке"

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Экс-игрок "Пари НН" Дмитрий Тихий считает, что Сергей Юран справился бы с работой в "Спартаке".
Фото: ФК "Пари НН"
"Есть правильная фраза: говорят результаты. Про Юрана нельзя сказать, что он не давал результатов со "Спартаком" или ЦСКА. Они их просто не тренировал ещё, как и другие топ-клубы. А если бы тренировал "Спартак", я уверен, что он дал бы там результат. Он решал задачи с теми командами, с которыми работал", - цитирует Тихого "Чемпионат".

После 15-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 28 набранных очков. В 16-м туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на своем поле с московским "Локомотивом", который на данный момент замыкает тройку лидеров турнирной таблицы.

Этим летом красно-белых возглавил Деян Станкович, ранее работавший в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезде". Сергей Юран на данный момент является безработным, ранее он возглавлял "Химки", "Пари НН", "СКА-Хабаровск", "Балтику" и ярославский "Шинник".

Дмитрий Тихий
Сергей Юран
Спартак
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