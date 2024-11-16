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Экс-игрок "Оренбурга" Гойкович: у Слишковича тяжела ситуация в команде, но он должен спраиться

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Защитник Ренато Гойкович высказался о главном тренере "Оренбурга" Владимире Слишковиче.
Фото: ФК "Оренбург"
"Мы познакомились с Владимиром два года назад, когда он пришел в "Спартак". Мы разговаривали с ним перед матчами 2–3 раза. Я понял, что он хороший парень, но слишком близко мы не знакомы. Сейчас у него тяжелая ситуация в "Оренбурге", но он должен сделать разницу с клубом, чтобы его карьера пошла наверх", - цитирует Гойковича "РБ Спорт".

Напомним, что после отставки Гильермо Абаскаля с поста главного тренера "Спартака" его обязанности до конца сезона-2023/2024 исполнял Владимир Слишкович. В этом сезоне боснийский специалист возглавил "Оренбург", сменив на посту главного тренера Давида Деограсию.

После 15-ти сыгранных туров оренбуржцы располагаются на последней строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8-ю набранными очками. Напомним, что "Оренбург" вылетел из Кубка России, заняв последнее место на групповом этапе. В 16-м туре чемпионата России команда Владимира Слишковича сыграет на своем поле с "Зенитом".

Оренбург
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