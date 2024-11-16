"Мы познакомились с Владимиром два года назад, когда он пришел в "Спартак". Мы разговаривали с ним перед матчами 2–3 раза. Я понял, что он хороший парень, но слишком близко мы не знакомы. Сейчас у него тяжелая ситуация в "Оренбурге", но он должен сделать разницу с клубом, чтобы его карьера пошла наверх", - цитирует Гойковича "РБ Спорт".
Напомним, что после отставки Гильермо Абаскаля с поста главного тренера "Спартака" его обязанности до конца сезона-2023/2024 исполнял Владимир Слишкович. В этом сезоне боснийский специалист возглавил "Оренбург", сменив на посту главного тренера Давида Деограсию.
После 15-ти сыгранных туров оренбуржцы располагаются на последней строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8-ю набранными очками. Напомним, что "Оренбург" вылетел из Кубка России, заняв последнее место на групповом этапе. В 16-м туре чемпионата России команда Владимира Слишковича сыграет на своем поле с "Зенитом".
Экс-игрок "Оренбурга" Гойкович: у Слишковича тяжела ситуация в команде, но он должен спраиться
Защитник Ренато Гойкович высказался о главном тренере "Оренбурга" Владимире Слишковиче.
Фото: ФК "Оренбург"