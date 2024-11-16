"Хуан уже привык к холодам. Он очень счастлив в России, а когда у тебя все идет хорошо, остальное — мелочи", - цитирует Боселли "РБ Спорт".
В текущем сезоне Хуан Боселли провел за "Пари НН" во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 700 тысяч евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Отец Боселли: Хуан уже привык к холодам, он счастлив в России
Футбольный агент Пабло Боселли, представляющий интересы игрока "Пари НН" Хуана Боселли, высказался об адаптации своего сына в России.
Фото: ФК "Пари НН"