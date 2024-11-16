"Я все еще учусь, это очень трудно. Но надеюсь, что скоро смогу давать интервью на русском, хотя мне и сложно. Это совсем другой язык, чем тот, на котором я говорю, но я очень стараюсь", - цитирует Нино "СЭ".
В текущем сезоне Нино провел за "Зенит" во всех турнирах 17 матчей и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего бразильца в 10 миллионов евро, контракт защитника с петербуржцами рассчитан до лета 2028 года.
После 15-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 36-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на одно очко.
Защитник "Зенита" Нино - о русском языке: я все еще учусь, это очень трудно
Защитник петербургского "Зенита" Нино рассказал об изучении русского языка.
Фото: ФК "Зенит"