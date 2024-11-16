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Шавло - о Барко: он внес свежую струю в игре команды - это добротный игрок

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Бывший генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло высказался об игре Эсекьеля Барко.
Фото: ФК "Спартак"
"Барко очень яркий аргентинский футболист. Сразу же стал приносить пользу "Спартаку" своими голами и голевыми передачами. Он внес свежую струю в игре команды. Он также очень активен и в обороне, по полной отрабатывает на поле. Мне кажется, что это добротный игрок, который принес большую пользу клубу", - цитирует Шавло "СЭ".

Эсекьель Барко перешел в московский "Спартак" из "Ривер Плейта" в летнее трансферное окно за 14 миллионов евро и подписал контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне аргентинец провел за красно-белых во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 6 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 12 миллионов евро.

После 15-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 28-ю набранными очками. В 16-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с московским "Локомотивом".

Спартак
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