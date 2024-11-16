"Мы можем быть лучше. Мы можем играть лучше против больших клубов — "Краснодара", "Зенита", "Локомотива", "Спартака". Мы пропустили слишком много голов от них. Мы должны играть в наш футбол, будем стараться это делать", - цитирует Лончара "Матч ТВ".
После 15-ти сыгранных туров тольяттинский "Акрон" располагается на 9-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 16 набранных очков. В 16-м туре чемпионата России тольяттинцы сыграют на выезде с казанским "Рубином", который занимает 7-е место с 19-ю очками. Команда Заура Тедеева сыграет с ярославским "Шинником" в плей-офф Пути регионов Кубка России.
В текущем сезоне Стефан Лончар провел за "Акрон" во всех турнирах 16 матчей и отметился 3-мя забитыми мячами и 6-ю результативными передачами.
Полузащитник "Акрона" Лончар - о результатах команды: мы можем играть лучше против больших клубов
Полузащитник "Акрона" Стефан Лончар высказался о текущих результатах команды.
Фото: ФК "Акрон"