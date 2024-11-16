"Конечно, вратарь сборной Брунея навсегда запомнит матч с Россией. 11 пропущенных голов — это тот результат, который не забывается. Для вратаря такие игры могут быть очень тяжелыми психологически. У вратаря, как и у всех игроков, после таких матчей часто возникают мысли — что можно было бы сделать лучше, как избежать этих голов и так далее", - цитирует Малафеева "РБ Спорт".
Вчера, 15-го ноября, сборная Брунея уступила России в товарищеском матче, который проходил в Краснодаре, со счетом 0:11. Эта победа стала самой крупной в истории национальной команды России.
Сообщалось, что в понедельник, 18-го числа, Бруней проведет товарищеский матч с "Краснодаром". После 15-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. Напомним, что национальная команда Брунея располагается на 184-й строчке в рейтинге сборных ФИФА.
Вячеслав Малафеев выступал за петербургский "Зенит", а также провел 29 матчей за национальную команду России, в которых суммарно пропустил 24 мяча.
Малафеев: вратарь сборной Брунея навсегда запомнит матч с Россией
Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев высказался об игре Россия - Бруней (11:0).
Фото: сборная России по футболу