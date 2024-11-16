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Личка: честно скажу, никогда не следил за медиалигой и не слежу сейчас

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Главный тренер "Динамо" Марцел Личка высказался о предстоящем матче с "Амкалом".
Фото: ФК "Динамо"
"Знаете, медиалига в России очень популярна. Они делают свое дело хорошо, потому что зарабатывают деньги. Футболисты, которые там выступают, может, зарабатывают больше, чем те, кто выступает в первой лиге. Значит, надо смотреть на их работу тоже. Понятно, это больше шоу для молодежи. Честно скажу, никогда не следил за медиалигой и не слежу сейчас. Но это не значит, что я не уважаю их работу", - цитирует Личку "СЭ".

Завтра, 17-го ноября, московское "Динамо" на своем поле проведет товарищескую встречу с медиаклубом "Амкал". Сообщалось, что в составе бело-голубых сыграет фигуристка Евгения Медведева. Ранее команды уже встречались между собой - в том матче победу одержало "Динамо" со счетом 5:0, в составе московского клуба сыграл хоккеист Александр Овечкин.

После 15-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 30 набранных очков. В 16-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде с "Факелом", который занимает 14-е место с 12-ю очками.

Динамо
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