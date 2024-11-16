"Описать матч с Брунеем песней? Не могу. Одним словом - прекрасно. Изи катка? Ну, конечно", - цитирует Кривцова "РБ Спорт".
Вчера, 15 ноября, состоялся товарищеский поединок между сборными России и Брунея. Игра проходила в Краснодаре и завершилась победой хозяев поля со счетом 11:0. Напомним, это рекорд по количеству забитых голов для российской национальной команды.
Во вторник, 19 ноября, подопечные Валерия Карпина сыграют в Волгограде против сборной Сирии.
Полузащитник Кривцов - о разгромной победе сборной России над Брунеем: изи катка
Хавбек "Краснодара" и сборной России Никита Кривцов прокомментировал историческую победу над Брунеем (11:0).
Фото: сборная России